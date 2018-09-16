"На фоне собора самое то", - печальное фото из оккупированного Донецка вызвало ажиотаж в Интернете

16.09.2018 21:19

В Интернете вызвал жаркие обсуждения снимок с вокзальной площади оккупированного Донецка. Дончане пришли в ужас от нынешнего вида площади.

Сегодня она – один сплошной грязный базар, где лица кавказской национальности грубо обвешивают малоимущих дончан, выуживая у них последние деньги, передает "Диалог.UA".

Местные жители пишут, что площадь под рынок была взята самозахватом, а продавцов боевики не наказывают только потому, что они щедро платят "полиции" "ДНР".

Повсюду стоят грязные ящики с овощами и фруктами, а продавцы угрожают расправой любому, кто пытается зафиксировать беспредел торгашей.

В соцсетях пишут, что цены здесь выше, чем на простых донецких рынках. Обижает дончан и то, что на прилавках лежит хороший с виду товар, однако в конечном итоге продавцы дают продукты из мешков, которые по качеству хуже.

Что интересно, совсем рядом находится приспособленный для торговли рынок, однако люди предпочитают продавать свои товары именно здесь.

"На фоне собора - самое то", - написал блогер hochu domoy, на странице которого в Twitter и появился резонансный кадр.

"Любо! Ой, не то... Скрепно, во!", "Капец", "Балаган", - комментируют кадры в Сети.