- В «ДНР»: В Макеевке будут испытывать взрывчатку13:30
- Соцсети взорвало фото памятника боевикам "Л/ДНР" в Челябинске: россияне украли эмблему сухопутных войск Украины12:45
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут11:47
- Что устроят боевики в России, когда вынуждены будут уйти с Донбасса11:45
- Оккупанты применили тяжелое вооружение: ВСУ понесли потери11:00
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"10:55
- «Украины просто не будет»: бывший министр своим заявлением об Украине подыграл на руку СМИ РФ10:32
- Военнослужащий, расстрелявший сослуживцев под Мариуполем, получил пожизненный срок10:17
- Ситуация на КПВВ сегодня: небольшие очереди наблюдаются на всех блокпостах09:27
- Украину хотят утопить в крови из-за Томоса. Российские "православные" наемники написали письмо в РПЦ09:22
Оккупанты применили тяжелое вооружение: ВСУ понесли потери
За минувшие сутки оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне ООС, в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба ООС, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, активизировалась работа вражеских снайперов.
Отмечается, что боевики осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Кроме того, на опорные пункты ВСУ вблизи Луганского противник совершал огневой влияние из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения боевых машин пехоты. Позиции ООС в районе Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В то же время в Марьинке и Березовом по украинским военным вели огонь снайперы.
По данным разведки, в течение суток троих оккупантов уничтожили и еще двое получили ранения.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Лебединское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, вооружение, ВСУ, оккупанты, ООС
- ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой
- На Донбассе ВСУ ответным огнем нанесли большие потери боевикам
- На Донецком направлении агрессор применил 120-мм минометы
- "Фейерверк на позициях врага", - ВСУ эффектно подорвали КамАЗ боевиков за удары "зениткой". ВИДЕО
- Зона ООС: опубликована новая карта обстрелов с донбасского фронта
- «Позволяет опережать противника»: разведка ВСУ похвасталась новым вооружением
- В «ДНР»: В Макеевке будут испытывать взрывчатку13:30
- Соцсети взорвало фото памятника боевикам "Л/ДНР" в Челябинске: россияне украли эмблему сухопутных войск Украины12:45
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут11:47
- Что устроят боевики в России, когда вынуждены будут уйти с Донбасса11:45
- В ОРЛО прогремел взрыв в детсаду11:30
- Оккупанты применили тяжелое вооружение: ВСУ понесли потери11:00
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"10:55
- «Украины просто не будет»: бывший министр своим заявлением об Украине подыграл на руку СМИ РФ10:32
- Военнослужащий, расстрелявший сослуживцев под Мариуполем, получил пожизненный срок10:17
- Ситуация на КПВВ сегодня: небольшие очереди наблюдаются на всех блокпостах09:27
- «Роман» между летом и осенью набирает обороты: свежий прогноз погоды14:30
- В Сербии взорвали авто популярной телеведущей: есть погибшие14:18
- «Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами»: новые подробности взрыва в Керчи14:00
- Взрыв в Керчи: около 70 пострадавших и 10 погибших, людей не успевают вывозить – кадры трагедии 13:46
- В «ДНР»: В Макеевке будут испытывать взрывчатку13:30
- Появилось срочное распоряжение относительно ценностей УПЦ МП, в храмах переполох13:15
- Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз синоптиков13:05
- Соцсети взорвало фото памятника боевикам "Л/ДНР" в Челябинске: россияне украли эмблему сухопутных войск Украины12:45
- В Украине могут закрыться три банка12:00
- Центр Киева снова заблокирован – на смену «евробляхерам» пришли профсоюзы11:55
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО