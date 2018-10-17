Оккупанты применили тяжелое вооружение: ВСУ понесли потери

17.10.2018 11:00

За минувшие сутки оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне ООС, в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба ООС, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, активизировалась работа вражеских снайперов.

Отмечается, что боевики осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Кроме того, на опорные пункты ВСУ вблизи Луганского противник совершал огневой влияние из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения боевых машин пехоты. Позиции ООС в районе Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В то же время в Марьинке и Березовом по украинским военным вели огонь снайперы.

По данным разведки, в течение суток троих оккупантов уничтожили и еще двое получили ранения.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Лебединское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: https://donpress.com