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Оккупанты Донбасса заставили пленных нести пропагандистский бред
Представители 14-й отдельной механизированной бригады признали, что 26 мая двух военнослужащих этой ОМБр во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту похитила диверсионно-разведывательная группа противника. Теперь этих пленников по полной программе используют пропагандисты оккупантов.
"В течение недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих. Противник не зря взял такую своеобразную паузу. Это время было использовано для безумного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. В результате было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих, - сообщает пресс-центр 14-й ОМБр. - Сейчас они, согласно информации, которую обнародовал СМИ одной из псевдореспублик, живы - и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды. Дешевые отрежиссированные враждебные телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствует, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают ложь о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаду частности".
В бригаде подчеркиваю, что "заставлять людей под страхом жестокой расправы делать и говорить то, чего они не хотят, во что не верят, и чего на самом деле не было - в лучших традициях русско-сепаратистской подлости, которая таким образом всё еще пытается убедить мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины".
Командование бригады подчеркивает, что делает всё возможное для освобождения военнослужащих из плена.
Ранее информресурсы созданного РФ квазиобразования "ЛНР" распространили ряд материалов, где главными "героями" были захваченные в плен бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яков Веремейчик и Юрий Евтушок. Пленные, в частности, призвали своих сослуживцев бросать оружие и прекращать войну, оговаривали ВСУ, хвалили оккупантов. Для понимания того бреда, который захватчики заставляют нести пленников, приводим скриншот с сайта оккупантов.
Теги: Донбасс, плен, ЛНР, ВСУ, оккупанты
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