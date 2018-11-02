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На Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены
За минувшие сутки, 1 ноября, в зоне боевых действий на востоке Украины погиб один украинский военный, еще двое ранены. Об этом сообщает штаб Операции О’объединенных сил.
Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один раз враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями - из минометов калибра 82 мм бил по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык.
Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали опорные пункты наших армейцев в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединский.
Наибольшую огневую активность российско-оккупационные войска проявили на Мариупольском направлении.
С начала текущих суток противник трижды провоцировал наши войска - вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино.
По данным разведки, 1 ноября двух террористов уничтожили, еще четверых - ранили.
Теги: Донбасс, огонь, боевики, ВСУ, военный, погиб
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