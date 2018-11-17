Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»

17.11.2018 16:05

Жители неподконтрольной Украине территории Донецкой области показали в соцсети фото огромной очереди из автомобилей на выезд из ОРДЛО, пишет ДонПресс.

В своем аккаунте в Twitter блогер под ником IgorGirkin опубликовал фото и отметил, что снимок сделан сегодня в 13:35 у подконтрольного членам НВФ КПВВ Еленовка в Донецкой области.

В комментариях к фото пользователи отмечают, что такие очереди — нормальное явление для данного пункта пропуска, кроме того, нередко жителям ОРДО приходится ночевать под открытым небом из-за медленной работы НВФ на блокпосту.