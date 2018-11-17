Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»

17.11.2018 16:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»

Жители неподконтрольной Украине территории Донецкой области показали в соцсети фото огромной очереди из автомобилей на выезд из ОРДЛО, пишет ДонПресс.
В своем аккаунте в Twitter блогер под ником IgorGirkin опубликовал фото и отметил, что снимок сделан сегодня в 13:35 у подконтрольного членам НВФ КПВВ Еленовка в Донецкой области.
В комментариях к фото пользователи отмечают, что такие очереди — нормальное явление для данного пункта пропуска, кроме того, нередко жителям ОРДО приходится ночевать под открытым небом из-за медленной работы НВФ на блокпосту.



Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх