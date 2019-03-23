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В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом
23.03.2019 09:10
Сегодня вечером под обстрел попал поселок шахты имени Гагарина в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области, в результате огня поврежден многоквартирный дом.
Об этом сегодня сообщило «представительство ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.
Представители ОРДО отметили:
«В результате обстрела повреждение получил дом по адресу переулок Алфавитный, 4, квартира № 2».
По информации, в квартире повреждено остекление.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, дом, обстрел, повреждения, ДНР, СЦКК
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