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Архив - Донецкая область

В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом

23.03.2019 09:10
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В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом

Сегодня вечером под обстрел попал поселок шахты имени Гагарина в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области, в результате огня поврежден многоквартирный дом.

Об этом сегодня сообщило «представительство ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.

Представители ОРДО отметили:

«В результате обстрела повреждение получил дом по адресу переулок Алфавитный, 4, квартира № 2».

По информации, в квартире повреждено остекление.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, дом, обстрел, повреждения, ДНР, СЦКК
 
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