Главарь «ДНР» Пушилин назначил на «высокую должность» главу «Внешторгсервиса»

19.04.2019 11:48

Главарь «ДНР» Денис Пушилин внезапно издал «указ» о назначении «заместителем Председателя Правительства ДНР Пашкова Владимира Игоревича» — главу «Внешторгсервиса».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня оккупационные «власти ДНР» опубликовали указ главаря «ДНР» Дениса Пушилина о «назначении заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Пашкова Владимира Игоревича».

О Пашкове известно, что он бывший вице-губернатор Иркутской области, а в «ДНР» «возглавляет предприятие «Внешторгсервис», которому переданы права временной администрации украинских заводов в сепаратистских образованиях ЛДНР. В 2015 г стал президентом благотворительного Фонда поддержки интернациональных гуманитарных проектов».

Стоит заметить, что экс-главарь «ДНР» Александр Захарченко очень незадолго до своего «феерического ужина» в кафе «Сепар» тоже занялся назначением «заместителей».