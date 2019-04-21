Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ

21.04.2019 10:39

Обошлось без пострадавших среди украинских военных.



За прошедшие сутки, 20 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.



Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.



В сообщении сказано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции украинских подразделений:



дважды из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь;

из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Опытное;

дважды с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Пески;

дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка;

дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции Объединенных сил у Хутора Вольный.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 20 апреля четырех оккупантов было уничтожено, шесть захватчиков – ранены", - отметили в ООС.



С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

