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Архив - Донецкая область

С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»

24.07.2019 14:52
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С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пересекающие блокпосты боевиков «ДНР» вынуждены выстаивать в многочасовых очередях. Для некоторых это заканчивается плачевно.

Так, с блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» была госпитализирована женщина 1945 года рождения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На блокпосту боевиков «ДНР» «Александровский» пожилая женщина 1945 года рождения почувствовала себя плохо. В результате женщина была госпитализирована в лечебное учреждение г. Донецка.

Всего по состоянию на 08.00 23.07.2019 года на на блокпостах боевиков «ДНР» г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь) за сутки в пункты оказания помощи обратилось 1334 человека, за медицинской помощью обратилось 38 человек.



Теги: Донецк, Донбасс, женщина, госпитализация, блокпост, ДНР, боевики, очереди
 
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