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С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пересекающие блокпосты боевиков «ДНР» вынуждены выстаивать в многочасовых очередях. Для некоторых это заканчивается плачевно.
Так, с блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» была госпитализирована женщина 1945 года рождения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На блокпосту боевиков «ДНР» «Александровский» пожилая женщина 1945 года рождения почувствовала себя плохо. В результате женщина была госпитализирована в лечебное учреждение г. Донецка.
Всего по состоянию на 08.00 23.07.2019 года на на блокпостах боевиков «ДНР» г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь) за сутки в пункты оказания помощи обратилось 1334 человека, за медицинской помощью обратилось 38 человек.
Теги: Донецк, Донбасс, женщина, госпитализация, блокпост, ДНР, боевики, очереди
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