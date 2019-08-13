У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»

13.08.2019 14:59

У Зеленского заявили относительно экономической блокады Донбасса

Так, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что само по себе снятие экономической блокады с Донбасса ничего не принесет, пишет Политека.

«Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории», – сообщил Данилюк в интервью.

Такое решение было принято СНБО на основании того, что эти предприятия перестали платить положенные налоги в государственный бюджет Украины.

«И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении», – отметил Данилюк.

«Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе – нет», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский стал автором десятков законопроектов, которые касается экономического развития страны. В частности, речь идет о штрафах за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, ценах на электроэнергию, альтернативных источниках энергии, работе Высшего антикоррупционного суда, избирательной системы, ряда вопросов по кадрам, импичмента и других тем.