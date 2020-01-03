Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января

03.01.2020 09:30

Сегодня утром, 3 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 января линию разграничения через КПВВ пересекли 22,1 тыс. человек и 2,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 5505 человек и 685 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 4810 человек и 870 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 4385 человек и 960 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1270 человек и 310 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 6170 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 155 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15 / 30;

КПВВ «Марьинка» – 0 / 60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20 / 20;

КПВВ «Гнутово» – 10 / 0.



При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.



КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Стас: «8:37. Со слов друга 9:00 (мск, – прим. ред.). Авто до старого блокпоста, на пропуск все забито, рейсовые не доезжают. Пеших – за туалеты, больше 1000. пропускают плохо»;

Ирина: «8:44. Пешая очередь на ДНР за туалетами. Пропускают медленно»;

Приходько: « 8:55. КПП "Горловка". По состоянию на 9:30 (мск, – прим. ред.) на пункте пропуска 150 автомобилей, 32 автобусов и микроавтобусов, до 520 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«16760»: «7:05. Доброе утро, Каргил: основная на мосту, льгота до моста».



КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «6:51. Еленовка 50-70, темно»;

Светлана: «7:59. [В сторону Украины]. Очередь примерно машин 150 + льготка»;

«6064»: «8:27. Еленовка в Мариуполь ж***. До поворота и за час прорезали 50 м»;

Ангелина: «8:08. Еленовка на выезд машин под 80. 8:54. Еленовка очередь уже почти до поворота [возле церкви]».



О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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