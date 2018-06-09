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В КПВВ у донбасской линии разграничения женщина переехала пограничника
Сегодня, 9 июня, в КПВВ "Новотроицкое" был совершен наезд на пограничника Донецкого отряда, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств.
Так, около полудня на въезд со временно оккупированной территории в вышеупомянутый контрольный пункт въезда-выезда прибыл автомобиль "Шевроле" под управлением гражданки Украины. Женщина пыталась осуществить внеочередной проезд на территорию КПВВ. Пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего. Женщина задержана и передана сотрудникам Нацполиции, сообщает сайт ГПСУ.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/zhinka-zdiysnila-umisniy-naizd-na-prikordonnika-v-kpvv-novotroicke-/
В Волновахский отдел полиции ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.
Ранее donbass.ua сообщал, что появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения, а также, что в ОРДЛО прорвались нужные авто.
Сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось около 200 авто.
Теги: Донбасс, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
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