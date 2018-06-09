В КПВВ у донбасской линии разграничения женщина переехала пограничника

09.06.2018 18:10

Сегодня, 9 июня, в КПВВ "Новотроицкое" был совершен наезд на пограничника Донецкого отряда, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств.



Так, около полудня на въезд со временно оккупированной территории в вышеупомянутый контрольный пункт въезда-выезда прибыл автомобиль "Шевроле" под управлением гражданки Украины. Женщина пыталась осуществить внеочередной проезд на территорию КПВВ. Пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего. Женщина задержана и передана сотрудникам Нацполиции, сообщает сайт ГПСУ.

https://dpsu.gov.ua/ua/news/zhinka-zdiysnila-umisniy-naizd-na-prikordonnika-v-kpvv-novotroicke-/



В Волновахский отдел полиции ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".



Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

Ранее donbass.ua сообщал, что появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения, а также, что в ОРДЛО прорвались нужные авто.

Сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось около 200 авто.