Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

25 сентября "ДНР" откроет КПВВ «Еленовка»

24.09.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
25 сентября "ДНР" откроет КПВВ «Еленовка»

Завтра, 25 сентября, боевики «ДНР» будут пропускать людей в обе стороны через пункт пропуска «Еленовка». Об этом заявили в так называемом «межведомственном штабе».
Отмечается, что пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00.
Для въезда в «ДНР» необходимо получить разрешение в «оперативном штабе по коронавирусу», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.
При въезде на подконтрольную боевикам территорию граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх