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25 сентября "ДНР" откроет КПВВ «Еленовка»
24.09.2020 16:00
Завтра, 25 сентября, боевики «ДНР» будут пропускать людей в обе стороны через пункт пропуска «Еленовка». Об этом заявили в так называемом «межведомственном штабе».
Отмечается, что пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00.
Для въезда в «ДНР» необходимо получить разрешение в «оперативном штабе по коронавирусу», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.
При въезде на подконтрольную боевикам территорию граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
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