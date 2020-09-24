25 сентября "ДНР" откроет КПВВ «Еленовка»

24.09.2020 16:00

Завтра, 25 сентября, боевики «ДНР» будут пропускать людей в обе стороны через пункт пропуска «Еленовка». Об этом заявили в так называемом «межведомственном штабе».

Отмечается, что пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00.

Для въезда в «ДНР» необходимо получить разрешение в «оперативном штабе по коронавирусу», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

При въезде на подконтрольную боевикам территорию граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».