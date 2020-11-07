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Зеленский посетил зону ООС на Донбассе (ВИДЕО)
Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Луганщину посетил место дислокации военнослужащих ВСУ в зоне проведения Операции Объединенных сил, сообщает Телеканал новостей «24».
Глава государства пообщался с воинами и поблагодарил их за службу. Он подчеркнул, что именно они защищают интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность.
Президент выразил убеждение, что благодаря стойкости наших героев Украина сможет освободить свои земли от врага.
Он напомнил, что 77 лет назад Киев освободили от нацистских захватчиков. Зеленский отметил: "это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом".
Также Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Счастье», который начнет работу 10 ноября.
«Это очень современный КПВВ, очень быстро построили ЦПАУ, который предоставляет 88 административных услуг, что очень важно для всех граждан Украины, для гражданских лиц, находящихся на нашей стороне и на временно оккупированных территориях», – подчеркнул Президент.
Глава государства добавил, что благодаря наличию отделения банка на этом КПВВ можно осуществлять банковские операции и обмен валюты. Также есть аптека и комната матери и ребенка.
Теги: Донбасс, Счастье, КПВВ, , Зеленский
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