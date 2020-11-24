Почти 200 человек прошли через гумкоридор в «Еленовке» 23 ноября

24.11.2020 09:00

Сто девяносто шесть человек проследовали через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка»23 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

«На территорию республики запущено 23 транспортных средства, 121 человек. На территорию Украины выпущено 15 транспортных средств, 75 человек», — сказано в сообщении.