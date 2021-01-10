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Гумкоридор в Еленовке возобновит работу 11 января
10.01.2021 15:00
В понедельник, 11 января, группировка «ДНР» возобновит работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».
Пересечь линию разграничения можно будет 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).
Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.
Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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