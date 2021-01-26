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Архив - Донецкая область

В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы

26.01.2021 15:00
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В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы

«Правительство ДНР» рассматривает план повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ОРДО. Об этом сообщил «руководитель республиканской службы по тарифам» Александр Алипов, передают местные СМИ.
«Планируется с 1 февраля поднять тарифы на 20% на водоснабжение, тепловую энергию, горячую воду, услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов. На 30% на электроэнергию, на газ – 16%, услуга водоотведения – 11%, услуга отопления – 13%. Такое тарифное меню предлагается правительству на рассмотрение», – сказал Алипов.
По его словам, предложенное повышение связано с необходимостью обеспечить должный уровень проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, обновить материально-техническую базу коммунальных предприятий, повысить зарплаты работникам отрасли, а также устранить дефицит кадров, который на данный момент составляет порядка 23%.



Теги: тарифы, повышение, ОРДО
 
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