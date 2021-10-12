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Архив - Донецкая область

Почти 400 человек прошли через КПВВ боевиков в Еленовке 11 октября

12.10.2021 14:00
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Почти 400 человек прошли через КПВВ боевиков в Еленовке 11 октября

Двести сорок семь граждан и 41 транспортное средство с подконтрольной Украине территории прибыли в ОРДО через гуманитарный коридор в Еленовке под Донецком в понедельник, 11 октября. Об этом сегодня сообщила пресс-служба "МЧС ДНР".
В то же время из ОРДО выехал 151 человек и 32 единицы транспорта.



Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ, ОРДО
 
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