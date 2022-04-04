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Архив - Донецкая область

7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш

04.04.2022 10:00
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7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш

Вчера в город Мангуш доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь для эвакуации жителей города.
Кроме того, по словам Верещук, за минувшие сутки по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать в безопасные места 2694 украинца.
Из них 1227 человек - жители Донецкой и 1467 - Луганской областей.



Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, Мангуш, автобусы
 
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