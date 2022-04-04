7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш

04.04.2022 10:00

Вчера в город Мангуш доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь для эвакуации жителей города.

Кроме того, по словам Верещук, за минувшие сутки по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать в безопасные места 2694 украинца.

Из них 1227 человек - жители Донецкой и 1467 - Луганской областей.