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Превью встречи «Галицкие Львы» – «Донбасс»
В среду 1 ноября на Ледовой арене в Новояворовске местные "Галицкие Львы" во второй раз приняли действующего чемпиона Украины.
Предыдущие встречи этих команд получились очень разными – дончане не без проблем с реализацией одержали 14 победу кряду в сезоне, обыграв "Кременчук", а "Галицкие Львы" только в третьем периоде смогли распечатать ворота "Белого Барса", проиграв команде Константина Буценко со счетом 1:5.
В хорошем настроении к матчу против "Галицких Львов" должны подойти защитник Александр Влад и форвард Владислав Луговой, которые в предыдущих встречах с этим соперником набрали по 4 очка, став лучшими бомбардирами команды в матчах против "Львов".
Напомним, что в ноябре дончане еще дважды встретятся с коллективом из Новояворовска – 14 ноября команда Михаила Чиканцева приедет в Дружковку, а 28 числа игра снова пройдет в Новояворовске.
Отметим, что встречу "Галицкие Львы" – "Донбасс" можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала XSPORT или онлайн на сайте XSPORT.ua.
Теги: Донбасс, хоккей, встреча, Арена
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