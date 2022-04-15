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Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)

15.04.2022 12:00
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Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)

В рамках благотворительного тура Шахтер добыл победу над Лехией (3:2), сообщает iSport.ua.
На старте встречи команды обменялись голами: сначала забил Мудрик, а потом свой момент реализовал Диабате.
Во втором тайме Михаил оформил дубль, но его гол не стал решающим. Польский клуб вновь сравнял счет в компенсированное время благодаря голу Окониевски.
Победу украинскому клубу принес на последней минуте Кеда, который обыгрался с партнерами и поразил ворота Лехии.



Теги: Польша, благотворительность, матч, ФК "Шахтёр"
 
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