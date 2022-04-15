Последние новости раздела
- Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)12:00
- Анонс благотворительного матча "Лехия" – "Шахтер"17:00
- ФК «Шахтер» собрал на благотворительном матче с «Олимпиакосом» более 3 млн гривень13:00
- "Шахтер" сыграл первый матч благотворительного турнира13:00
- Ракицкий возвращается в Шахтер17:00
- Шахтер проведет в Турции ряд благотворительных матчей12:00
- Экс-капитана "Шахтера" и сборной Украины лишили звания почетного гражданина Луцка14:00
- В "Шахтере" рассказали о целях клуба в условиях войны17:00
- Ракицкий призвал россиян прекратить "освобождать" Украину11:00
- Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в Пекине17:00
Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)
15.04.2022 12:00
В рамках благотворительного тура Шахтер добыл победу над Лехией (3:2), сообщает iSport.ua.
На старте встречи команды обменялись голами: сначала забил Мудрик, а потом свой момент реализовал Диабате.
Во втором тайме Михаил оформил дубль, но его гол не стал решающим. Польский клуб вновь сравнял счет в компенсированное время благодаря голу Окониевски.
Победу украинскому клубу принес на последней минуте Кеда, который обыгрался с партнерами и поразил ворота Лехии.
Теги: Польша, благотворительность, матч, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- Евро-2012. Прогноз Castrolfootball: Польша-Чехия
- Шевченко сыграет в благотворительном матче за "Милан"
- Миротворцы из Украины, Польши и США "подсластили" жизнь малышей-беженцев
- На матч Польша-Украина проданы все билеты
- В Польше на Евро-2012 не будут продавать пиво
- Евро-2012. Прогноз Castrolfootball: Россия-Польша
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр10:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки08:00
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину15:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ13:00
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля09:00
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов08:00
- На Луганщине сегодня удалось эвакуировать более 300 человек15:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля11:00
- Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)12:00
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр10:00
- В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"09:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки08:00
- Минсоцполитики направило более 500 млн гривен на жилищные субсидии переселенцам17:00
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину15:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ13:00
- Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев12:00
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска11:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Российские оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие
- На Донбассе ВСУ отразили 6 атак рашистов
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска
- В РФ депортированным мариупольцам предлагают "дальневосточный гектар"
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину
- На Донбассе ВСУ отбили шесть вражеских атак
- Канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов
- В Украине разработали приложение для проверки подозрительных лиц