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Фенербахче - Шахтер: когда и где смотреть благотворительный матч
19.04.2022 13:00
Сегодня, 19 апреля, состоится третий благотворительный контрольный матч донецкого Шахтера, который пройдет в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.
"Горняки" встретятся с турецким Фенербахче на стадионе Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле. Начало поединка - в 17:00. Билеты на игру стоят от 50 до 200 лир.
Следить за событиями на поле в прямом эфире можно на телеканале Футбол 1, YouTube-канале телеканалов Футбол 1/2/3 и сервисе OLL.TV.
Теги: Турция, благотворительность, Фенербахче, ФК "Шахтёр", анонс
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