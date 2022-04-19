Фенербахче - Шахтер: когда и где смотреть благотворительный матч

19.04.2022 13:00

Сегодня, 19 апреля, состоится третий благотворительный контрольный матч донецкого Шахтера, который пройдет в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

"Горняки" встретятся с турецким Фенербахче на стадионе Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле. Начало поединка - в 17:00. Билеты на игру стоят от 50 до 200 лир.

Следить за событиями на поле в прямом эфире можно на телеканале Футбол 1, YouTube-канале телеканалов Футбол 1/2/3 и сервисе OLL.TV.