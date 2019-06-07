Жители Украины вскоре смогут наблюдать уникальное небесное явление

07.06.2019 10:20

Впервые данное явление было замечено в 1885 году. Астрономы рассказали о редком небесном явлении в первые месяцы лета. Из-за особого положения звезд облака будут подсвечиваться серебристым цветом. "Наблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы в Северном полушарии, обычно с середины июня до середины июля, и лишь на географических широтах от 45 до 70 градусов. При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год. В текущем году мы ожидаем высокую яркость свечения скоплений газа, из-за чего посмотреть на них можно будет даже без специального оборудования", - рассказали астрономы, передает https://www.dialog.ua/ Ранее исследователи обнаружили след древней цивилизации в космосе. В научном сообществе нет единого мнения о появлении подобного явления. Одни это связывают с извержением Вулкана Кракатау в 1883 году, потому что до 1885 года такого явления не наблюдали, они считают, что взаимодействие большого количества вулканической пыли и водяного пара превратилось в серебристые облака. Другие связывают с различными гипотезами, например метеорной, о "солнечном дожде" и пр. В дальнейшем ученые намерены выяснить наличие обратной связи, то есть влияет ли изменение серебристых облаков на климат Земли. Напомним, в исследовательском мире обнародовали предсказания ветхой цивилизации ацтеков о нелицеприятном обозримом будущем небесного светила.

