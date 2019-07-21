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На Международную космическую станцию доставили еще трех членов экспедиции
На пилотируемом космическом корабле "Союз МС-13", который пристыковался к МКС, находились российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано из Италии и Эндрю Морган из США.
21 июля на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-13" доставили российского космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луку Пармитано из Италии и Эндрю Моргана из США. Об этом проинформировал "Роскосмос".
"Члены экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-13" в 4.04 мск 21 июля 2019 года перешли на борт Международной космической станции. Их встречали коллеги – [российский] космонавт Алексей Овчинин, [американские] астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Экспедиция МКС-60 в полном составе приступила к большой и совместной работе", – сказано в сообщении.
В "Роскосмосе" отметили, что в программе очередной экспедиции на МКС – научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение ее оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями.
"Союз МС-13" был выведен на орбиту Земли ракетой-носителем "Союз-ФГ", стартовавшей с космодрома Байконур в Казахстане вечером 20 июля, сообщает "Роскосмос".
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, экспедиция, станция
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