Все рубрики раздела
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Над российским городом «засекли» таинственный НЛО22:40
- Реінкарнація душі: 6 ознак минулого життя07:55
- Уникальные ящерицы сорвали «стройку века» в Германии20:10
- Американцы засняли, как пришельцы «припарковались» на Земле (видео)10:48
- На Марсе обнаружили огромные «рукотворные» башни. ВИДЕО12:55
- Астрономы обнаружили в космосе «сахарное облако»13:30
- В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег (ВИДЕО)09:57
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись12:11
- Эскадрилья из НЛО курсировала вдоль границы Мексики. ВИДЕО06:55
Удивительно! Как молитва меняет кровь
То, что во время Божьих песнопений в храме человек чувствует умиротворение, духовное облегчение, скажет вам много верующих. Научно подтвердить целительное воздействие молитвы и мира на организм человека решил Михаил Лазорик из Ужгорода. И после этого запатентовал результаты своих исследований.
Михаил Лазорик – кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Ужгородского национального университета, заслуженный изобретатель Украины, гомеопат, патентовед. Он запатентовал 166 изобретений, над некоторыми из них работал совместно со своими студентами, которые являются соавторами многих работ.
Идея исследовать влияние молитвы на кровь пришла Михаилу Ивановичу пятнадцать лет назад, ведь он тоже верующий человек, ходит в церковь.
Исследования о влиянии на кровь лечебных ванн уже проводил. Поэтому заинтересовался: а меняется структура крови во время молитвы? Вместе со студентами взялся за работу. Священнослужителей решил не привлекать, чтобы они не подвергались сомнению относительно целебного значение молитвы.
На эксперимент согласились всего 15 мужчин и женщин, которые поставили условие: не обнародовать их фамилий. Это были юристы, медики и люди без всякого образования. Пациенты болели атеросклерозом, гепатитом В, страдали сердечными патологиями и другими болезнями.
Надо отметить, что исследование не проводилось одновременно над всей группой, ведь анализ крови одного отнимает немало времени.
Перед опытом ученые брали капиллярную и венозную кровь, проводили анализ. Затем больной (или кто-то из его знакомых) читал молитвы минут 15-20 или мысленно, или с молитвослова. Это и «Отче наш», «Верую», «Царю Небесный», псалом 50, к святым, к небесным покровителям.
После этого снова делали анализ венозной и капиллярной крови.
«Результаты первого же пациента удивили сильно! — рассказывает Михаил Лазорик. — Мужчина едва выжил в аварии, в которой погиб его брат. Имел остеомиелит (загноение костей ног). Когда сравнили показатели крови до и после молитвы, оказалось, что уровень одного из показателей фагоцитоза был в шесть (!) раз ниже, чем до эксперимента! У других мужчин — ниже втрое, у женщин меньше, ведь они более эмоциональны.
Когда сопоставили результаты исследования, то выяснилось, что молитва имеет сильный эффект. Объясняем это тем, что во время воспалительного процесса развивается агрессия против возбудителя, а молитва действует успокаивающе.
Своим исследованием мы подтвердили, что молитва — это не опиум для народа. Когда она читается, звуковые колебания действуют на организм человека и вызывают изменения показателей крови. Потому что во время молитвы мы включаем сознание, глаза, слух и речевой аппарат».
Удивительно, не правда ли?
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на 3rm.info
Теги: Донбасс, кровь, исследования, церковь, молитва
- Топ-менеджеры увидели свет в конце кризисного тоннеля
- Дончане переходят с мяса на макароны
- Донецк стал победителем "ТОП-100. Лучшие города и регионы Украины"
- «Тайные покупатели» проверили банки
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые
- Полицейские Донетчины взяли под охрану церкви и храмы
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Джонни Депп хочет вернуть Ванессу Паради19:48
- Порошенко проведет выходной вместе с Киской19:31
- Под носом у СБУ обчистили магазин на 3 млн. 19:20
- Безвиз заработает не сразу: в ЕС раскрыли подробности19:08
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России18:56
- Как депутаты Госдумы опустились до «собачьей жизни»18:45
- NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА18:32
- У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу18:21
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?