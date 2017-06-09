Удивительно! Как молитва меняет кровь

09.06.2017 20:03

То, что во время Божьих песнопений в храме человек чувствует умиротворение, духовное облегчение, скажет вам много верующих. Научно подтвердить целительное воздействие молитвы и мира на организм человека решил Михаил Лазорик из Ужгорода. И после этого запатентовал результаты своих исследований.

Михаил Лазорик – кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Ужгородского национального университета, заслуженный изобретатель Украины, гомеопат, патентовед. Он запатентовал 166 изобретений, над некоторыми из них работал совместно со своими студентами, которые являются соавторами многих работ.

Идея исследовать влияние молитвы на кровь пришла Михаилу Ивановичу пятнадцать лет назад, ведь он тоже верующий человек, ходит в церковь.

Исследования о влиянии на кровь лечебных ванн уже проводил. Поэтому заинтересовался: а меняется структура крови во время молитвы? Вместе со студентами взялся за работу. Священнослужителей решил не привлекать, чтобы они не подвергались сомнению относительно целебного значение молитвы.

На эксперимент согласились всего 15 мужчин и женщин, которые поставили условие: не обнародовать их фамилий. Это были юристы, медики и люди без всякого образования. Пациенты болели атеросклерозом, гепатитом В, страдали сердечными патологиями и другими болезнями.

Надо отметить, что исследование не проводилось одновременно над всей группой, ведь анализ крови одного отнимает немало времени.

Перед опытом ученые брали капиллярную и венозную кровь, проводили анализ. Затем больной (или кто-то из его знакомых) читал молитвы минут 15-20 или мысленно, или с молитвослова. Это и «Отче наш», «Верую», «Царю Небесный», псалом 50, к святым, к небесным покровителям.

После этого снова делали анализ венозной и капиллярной крови.

«Результаты первого же пациента удивили сильно! — рассказывает Михаил Лазорик. — Мужчина едва выжил в аварии, в которой погиб его брат. Имел остеомиелит (загноение костей ног). Когда сравнили показатели крови до и после молитвы, оказалось, что уровень одного из показателей фагоцитоза был в шесть (!) раз ниже, чем до эксперимента! У других мужчин — ниже втрое, у женщин меньше, ведь они более эмоциональны.

Когда сопоставили результаты исследования, то выяснилось, что молитва имеет сильный эффект. Объясняем это тем, что во время воспалительного процесса развивается агрессия против возбудителя, а молитва действует успокаивающе.

Своим исследованием мы подтвердили, что молитва — это не опиум для народа. Когда она читается, звуковые колебания действуют на организм человека и вызывают изменения показателей крови. Потому что во время молитвы мы включаем сознание, глаза, слух и речевой аппарат».

Удивительно, не правда ли?

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на 3rm.info



