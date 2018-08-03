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На Украину надвигаются огненные шары: людей предупредили об опасности, что происходит
Украинцев предупредили о смертельной опасности — огненные шары
В первой половине августа восточные и южные регионы Украины могут столкнуться с появлением шаровых молнии. При этом опасное явление связывают с определенными изменениями в атмосфере.
В зоне риска могут оказаться Запорожье, Одесская область, Николаевщина и Херсонщина, а также Донбасс.
По словам парамедиков, единственный шанс спастись от шаровой молнии — оставаясь недвижимым. Стоит учесть, что металлические вещи и телефоны притягивают данную аномалию. Кроме того, находясь в помещении, необходимо закрыть окна, форточки двери, так как шаровые молнии могут перемещаться с потоками воздуха.
Что собой представляет это редкое природное явление ученые до сих пор не могут дать однозначного ответа. Существует множество теорий – от сгустков плазмы, заключенного в электромагнитную оболочку, до банальных галлюцинаций. Хотя разрушения, наносимые шаровой молнией, с галлюцинациями связать трудно.
Некоторые утверждали, что во время Второй Мировой войны немцы занимались разработкой установок, способных создавать управляемые шаровые молнии и использовать высокоэнергетические сгустки в качестве оружия. Но, согласно официальных данных, на сегодняшний день ни оной лаборатории мира такое не удалось.
Интересно, что вплоть до 2010 года официальная наука не принимала в серьез существование шаровых молний. Как ранее, к примеру, церковь не принимала вращение Земли вокруг Солнца.
В большинстве случаев очевидцы описывают шаровую молнию как светящийся объект, плавно передвигающийся в воздухе по непредсказуемым траекториям. Иногда молния издает треск, иногда летает бесшумно. Часто отмечают, что появлению шаровой молнии предшествует резкий запах озона и покалывание кожи.
Иногда молния спускается их облаков, иногда вылетает из розетки, а иногда просто внезапно появляется в воздухе.
О разрушениях, которые приносили шаровые молнии, также известно преимущественно со слов – видеозаписей очень мало. Некоторые свидетели утверждали, что молния, подлетев к металлический кухонной утвари в доме, сплавляла ее в один комок. Другие рассказывали, что шаровая молния проходила между телом и одеждой, оставляя следы, похожие на разряды молний. Третьих это явление убивало мгновенно, прикоснувшись к телу или даже приблизившись.
Известен случай с ученым Георгом Рихманом. В 1753-м году он испытывал прибор для получения атмосферного электричества. На эксперимент, который проходил во время грозы, был приглашен художник. Внезапно из аппарата вылетел светящийся шар и ударил ученого в лоб. При этом раздался сильный хлопок.
Ученый упал замертво, на лбу осталось небольшое малиновое пятно. Одежда был разорвана, башмаки превратились в клочья.
На некоторых видеозаписях можно увидеть разрушительную силу, которую несет это явление. От мощного взрыва разлетаются на щепки деревья, сносит крыши домов.
Стоит отметить, что, по словам современников, изобретатель Никола Тесла умел создавать шаровые молнии, которые «жили» несколько минут. Мало того, очевидцы утверждали, что ученый брал и в руки и клал в коробки.
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, люди, опасность, огонь, шар
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