Адвокаты Януковича сорвали допрос Порошенко

Как отметил судья, защита экс-президента намеренно задавали вопросы, которые не касаются рассматриваемого уголовного происзвоства о госизмене Януковича

Оболонский суд г. Киева прекратил допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Суд также объявил в заседании перерыв до 10:00 четверга, 22 февраля.

Отметим, после серии вопросов защиты, которые были сняты судьей Владиславом Девятко, адвокат Януковича Виталий Сердюк обратился к президенту Украины с вопросом о зимнем отдыхе главы государства.

"Почему в то время, когда Вы находились в зимнем отпуске, и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?", – задал президенту Украины вопрос адвокат.

В ответ судья заявил: "Прощу прощения у свидетеля. Наверное, я был прав, защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства, тем самым не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить допрос".

Обращаясь к адвокату, судья отметил, что к решению прекратить допрос Порошенко его вынудили именно действия стороны защиты.

"Вы или испугались допроса именно этого свидетеля, либо же специально так себя вели, чтобы суд вынужден был воспользоваться своим правом прекратить этот допрос. Это будет оставаться на вашей правовой репутации и вашей правовой совести. В любом случае, это был ваш выбор", – заявил судья Девятко, обращаясь к стороне защиты.

Ранее адвокат Виталий Сердюк заявлял, что у защиты есть более 200 вопросов к Порошенко, и за полтора часа общего допроса прокуратуры и защиты их невозможно задать.

"Уважаемый защитник, суд вам гарантирует, что у вас будет вдвое больше времени для допроса президента, чем у стороны обвинения", – ответил на это судья перед началом допроса.

Отметим, допрос президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича длился около часа.

Что успел рассказать Порошенко на допросе

Президент Украины успел предоставить суду свидетельские показания по ряду вопросов. В частности, Порошенко рассказал, что так называемый "референдум о независимости" в Крыму в 2014 году не объявлялся, а манипуляции с датами референдума "свидетельствуют о поспешности и незаконности действий российских властей, которые таким образом пытались легализировать действия РФ".

Кроме того, Порошенко рассказал, как в феврале 2014 года посещал Крым в статусе народного депутата Украиныдля того, чтобы попытаться мирным путем урегулировать нараставший конфликт на полуострове.

Президент Украины подтвердил, что видел во время своей поездки в Крыму военнослужащих России "в зеленой форме" и рассматривает переброс российских войск в Крым без согласования с Украиной как агрессию и аннексию суверенной территории страны.

Также Порошенко рассказал, как на тот момент председатель Верховной Рады Александр Турчинов стал и.о. президента в 2014 году. Глава государство указал, что такое решение было принято в связи с отсутствием связи с Януковичем в тот момент, отсутствием президента на рабочем месте и "потерей управления страной".

Источник: https://www.segodnya.ua