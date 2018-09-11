"Мы должны освободить Украину от этой украинской нации", - Стрелков рассказал, какая часть Украины не войдет в РФ

11.09.2018 08:01

Террорист Стрелков-Гиркин с пренебрежением высказался об украинцах и заявил, что главная цель "Новороссии" как раз и состояла в том, чтобы на первом этапе оккупации РФ Украины освободить ее от украинской нации.

Кадры, где российский террорист с ненавистью говорит об Украине, опубликованы в Twitter, передает "Диалог.UA".

По словам террориста, "Новороссия" должна была включить в себя города от Харькова до Одессы.

Однако основная цель Гиркина – включение Украины в состав РФ за исключением Западной Украины, где наиболее активны антироссийские настроения.

"Для меня бы лично "Новороссия" была первым этапом освобождения Украины от вот этой так называемой украинской нации", - заявил боевик.

По его словам, террористический проект потерпел фиаско только лишь потому, что РФ перестала поддерживать боевиков, которые сосредоточились теперь на "ДНР" и "ЛНР".