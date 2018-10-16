В Кривом Роге столкнулись тепловозы: есть жертвы

16.10.2018 10:10

В Кривом Роге Днепропетровской области произошло столкновение двух железнодорожных составов, в результате чего трое человек погибли, еще один получил травмы. Об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в ночь на 16 октября на промышленном предприятии «Северный горно-обогатительный комбинат». Жертвами столкновения стали мужчины 50, 48 и 35 лет. Кроме того, 53-летний мужчина получил травмы. Отмечается, что все пострадавшие являются работниками предприятия. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

В свою очередь в ГСЧС сообщают:

«16 октября в 04:17 в г. Кривой Рог на Анновском карьере „Северного горно-обогатительного комбината“ в результате столкновения двух локомотивов погибли 3 человека и 1 человек пострадал».

Источник ДонПресс