Петр Порошенко сегодня встречается с президентом Литвы

07.12.2018 14:45

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с лидером Литвы Далей Грибаускайте.

Встреча проходит в формате «тет-а-тет». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Также Порошенко и Грибаускайте примут участие в Одиннадцатом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.

«Программой переговоров президентов Украины и Литвы предусмотрено подписание ряда украинско-литовских двусторонних документов. По завершению переговоров предусмотрена встреча президента Украины и президента Литовской Республики с представителями украинских и литовских СМИ», — сказано в сообщении пресс-службы.

Источник: https://donpress.com