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«Дог-шоу»: Зеленский объяснил, почему не принимает участие в дебатах
25.03.2019 15:45
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет участвовать в предвыборных «дог-шоу», не боится отвечать на вопросы представителей СМИ.
Зеленский утверждает, что игнорирует предвыборные ток-шоу не из-за боязни «сказать что-то лишнее». Об этом он заявил в интервью «ТСН.Тиждень».
«Дело не в вопросах. Понимаете, политики, когда они собираются вместе, они начинают собачиться. Такое дог-шоу, а не ток-шоу», — заявил кандидат в президенты Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты
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