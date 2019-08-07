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Пойти войной на Украину: озвучена дата масштабного вторжения России
Россия готовится к массовому вторжению в Украину в 20-21-м году, а США уже налаживает инфраструктуру, чтобы перебросить свои войска в Европу
Украинский военный эксперт Алексей Арестович побеседовал с журналистом Politeka и рассказал о перспективах страны. Он уверен, что в ближайшие годы Россия нападет на Украину и Зеленскому нужно будет стать главнокомандующим не по должности, а фактически.
«Россия готовится к войне, это всем абсолютно очевидно. Посмотрите, какие процессы происходят в странах Балтии, в Польше, мощнейший заказ Министерства обороны США сейчас пошел на создание инфраструктуры ускоренной переброски огромных масс войск в Европу и т. д. Направленность российских учений и движение к Белоруссии. Зеленский, как бы не разбирался в военном деле, ежедневные доклады соответствующих служб, если ему правда докладывают, но я думаю докладывают. Они показывают, что оперативная готовность российских войск в 20-21-м году. В это время президент будет Зеленский.», — говорит специалист.
Также он отмечает, что возможно начнется какое-то движение. Очень вероятно, что регионально или полномасштабно Россия вторгнется. Поэтому Зеленскому необходимо будет командовать войсками.
Арестович заключает: «Он будет президентом воюющей страны, на которую напал превосходящий по силе противник».
Возможен региональный кризис, внутренний кризис или обострение в зоне ООС. Также может будут возникать митинги против самого Зеленского. Поэтому можно поставить вопрос «О чем можно договориться с Путиным». Если смотреть оперативный фон, то ответ будет ясен, что не про что они не договорятся. Поэтому Зеленскому предстоит пройти школу, которую прошел Порошенко в начале войны, когда случились несколько трагических событий.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, вторжение
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