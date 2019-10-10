Зеленский намерен поднять вопрос деоккупации Крыма на переговорах в «нормандском формате»

10.10.2019 15:34

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет использовать «нормандский формат», чтобы поднять вопрос о деоккупации Крыма. Как передает replyua.net, об этом глава государства сообщил в ходе проходящего сегодня телемарафона. Вместе с тем, он указал на важный момент – ни на одних переговорах не поднимается вопрос Крыма, идет только обсуждение Донбасса.



«Я не один раз встречался со специалистами и с людьми, которые были в «минском процессе» с самого начала, и есть сейчас, и с Министерством иностранных дел... Я все время поднимал вопрос, почему в Минске не обсуждается Крым, почему в «нормандском формате» не обсуждается Крым. Для меня «нормандский формат» – это еще и возможность возвращения вопроса Крыма хотя бы к обсуждению. На сегодняшний день не существует никакого трека, где бы этот вопрос обсуждался, кроме наших западных партнеров, где вопрос Крыма есть в санкционном формате. Пока что только так», – сказал Зеленский.