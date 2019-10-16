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Отменят ли поезда в Россию: Криклий дал четкий ответ
В Украине заявляли об отмене железнодорожного сообщения с Россией, при этом направление в Москву пополнило бюджет на 3 млрд грн в прошлом году.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что поезда в Россию отменять не планируется. Если же так поступить, то им найдется альтернатива, и деньги будут поступать в бюджет другого государства. Кроме того, у страны есть обязательства перед ВТО, согласно которым, необходимо обеспечивать транзит.
"Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 млрд гривен поступлений в бюджет. И надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен транзит, и мы пока его не ограничиваем. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают",
– сказал Криклий.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, поезд
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