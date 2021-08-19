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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 августа

19.08.2021 14:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 августа

В Украине 1560 новых случаев коронавируса за сутки - всего в стране их уже 2270226. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 19 августа.
За день выздоровели 898 украинцев (всего - 2199118), скончались 32 человека (всего - 53368). В больницы за день попали 665 больных.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
Киев - 245/8975
Винницкая - 72/2273
Волынская - 17/1013
Днепропетровская - 61/3921
Донецк - 69/1305
Житомирская - 42/1911
Закарпатская - 18/1080
Запорожская - 80/1903
Ивано-Франковская - 58/1193
Киевская - 58/4768
Кировоградская - 10/1191
Луганская - 52/730
Львовская - 57/2460
Николаевская - 22/1936
Одесская - 105/2534
Полтавская - 38/3018
Ровенская - 17/922
Сумская - 48/2286
Тернопольская - 87/1045
Харьковская - 130/4334
Херсонская - 50/1741
Хмельницкая - 59/1120
Черкасская - 44/3210
Черновицкая - 82/787
Черниговская - 39/1634.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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