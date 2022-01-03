Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января

03.01.2022 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 804 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше показателя предыдущего дня. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает Минздрав.

В частности, вчера с коронавирусом было госпитализировано - 1 168 человек; летальных исходов - 114; выздоровели от болезни - 2 537 человек.

Отмечается, что из заболевших - 97 детей, а медработников - 24.

За все время пандемии в Украине:

Заболело - 3 676 342 человек;

Выздоровел - 3 479 725 человек;

Летальных случаев - 96 301;

Проведено ПЦР-тестов - 16 824 014.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 532;

Винницкая область – 55;

Волынская область – 30;

Днепропетровская область – 92;

Донецкая область – 66;

Житомирская область – 18;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 30;

Ивано-Франковская область – 60;

Киевская область – 111;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 4;

Львовская область – 112;

Николаевская область – 26;

Одесская область – 64;

Полтавская область – 104;

Ровенская область – 19;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 79;

Харьковская область – 72;

Херсонская область – 39;

Хмельницкая область – 20;

Черкасская область – 56;

Черновицкая область – 59;

Черниговская область – 21.