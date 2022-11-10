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В Днепре оккупанты уничтожили один из складов Новой почты
10.11.2022 08:00
В Днепре в результате российской атаки дронами на одном из логистических центров "Новой почты" уничтожено оборудование и почти все посылки. Об этом сообщила в твиттере пресс-служба "Новой почты".
"В результате вражеской атаки разрушено одно из наших депо в Днепре. 4 сотрудника сейчас в больнице. Все заботы по лечению – взяли под контроль. Оборудование и почти все посылки - уничтожены. Свяжемся с каждым относительно компенсации. Уцелевшие посылки будут доставлены вовремя", - отметили в компании.
Теги: склад, Днепр, уничтожение, Новая почта, оккупанты
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