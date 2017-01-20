- «Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком» - Обама попрощался с американцами18:06
- Смена риторики - "рупор" Путина назвал Трампа "не нашим человеком" (ВИДЕО)18:00
- В Вашингтоне начинается инаугурация Трампа (ФОТО, ВИДЕО)17:45
- CNN назвал преемников Трампа в случае его смерти16:45
- Росія формує біля кордону з Україною мотострілкову дивізію16:31
- Шутка Жванецкого по поводу смертельного "Боярышника" не понравилась россиянам (ВИДЕО)12:19
- Інавгурація Трампа: українські політики платили по 200 тис. доларів за місце за столиком неподалік від нового президента США11:55
- Трамп уже в первые дни подпишет несколько важных указов, помощники уже подготовили проекты11:32
- Последствия работы украинских хакеров: после публикации переписки куратора "ЛДНР" Суркова уволился глава его администрации10:52
- На інавгурації Трампа гімн США виконає українка (ВІДЕО)10:27
Смена риторики - "рупор" Путина назвал Трампа "не нашим человеком" (ВИДЕО)
Несмотря на эйфорию, которая царила в России после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, спикер Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 20 января, в день инаугурации нового главы Белого дома, назвал ошибочным мнение, что тот якобы является сторонником РФ.
Об этом он сказал в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов, сообщает "Новое время".
По словам пресс-секретаря Путина, политики и эксперты, которые пытаются найти связь между Москвой и Трампом, совершают большую ошибку.
"Это не наш человек. Это американский человек - президент США", - заявил Песков спустя два месяца после победы Трампа.
При этом президент РФ Владимир Путин в своем поздравительном сообщении в адрес республиканца "выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния".
Кроме того, новость о победе Трампа вызвала аплодисменты в Госдуме РФ.
Праздновали результаты американских выборов и другие представители российской политики, в частности, скандальный Владимир Жириновский выпил за избранного президента США шампанского.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, сторож, трамплин, курс валют
- В Европе связали оккупированный Донбасс и Трампа
- США намерены расширить свой ядерный потенциал - Трамп жестко ответил на заявление Путина
- Советник Трампа приехал в Москву налаживать связи
- Станет ли Украина разменной монетой в отношениях Кремля и Белого дома?
- Трамп получит "решительный ответ" от американского Конгресса при попытке отменить санкции против РФ
- Трамп "некоторое время" не будет спешить снимать санкции с России
- Если не будет ухудшения в зоне АТО, мобилизации не будет - Полторак17:56
- Бойцы АТО обвинили командира одного из подразделений в избиениях, угрозах и шантаже17:20
- Все виды вооружения и четырехзначные цифры - боевик Басурин снова решил поразить воображение жителей "ДНР"17:13
- Оккупированный Донецк содрогается от разрыва снарядов, в районе Авдеевской промки идет бой17:10
- На КПВВ "МАйорск" задержали жительницу оккупированного Донецка, которая создала бизнес по подделке документов17:05
- Полиция задержала жителя Дружковки, который застрелил знакомого и забаррикадировался в доме16:55
- В районе оккупированной Еленовки под обстрел боевиков попал автобус, ранена женщина16:23
- СБУ задержала «чиновницу ЛНР», которая приехала оформлять украинскую пенсию (ВИДЕО)16:10
- В Краматорске пьяный офицер ВСУ после совершенного ДТП заблокировал доступ к автомобилю и препятствовал работе полицейских15:49
- Оккупированные районы Донбасса стремительно вымирают (ИНФОГРАФИЯ)15:33
- В киевской многоэтажке оборвался лифт с женщиной и 3-летним ребенком18:24
- «Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком» - Обама попрощался с американцами18:06
- Смена риторики - "рупор" Путина назвал Трампа "не нашим человеком" (ВИДЕО)18:00
- Если не будет ухудшения в зоне АТО, мобилизации не будет - Полторак17:56
- В Вашингтоне начинается инаугурация Трампа (ФОТО, ВИДЕО)17:45
- Бойцы АТО обвинили командира одного из подразделений в избиениях, угрозах и шантаже17:20
- Все виды вооружения и четырехзначные цифры - боевик Басурин снова решил поразить воображение жителей "ДНР"17:13
- Оккупированный Донецк содрогается от разрыва снарядов, в районе Авдеевской промки идет бой17:10
- На КПВВ "МАйорск" задержали жительницу оккупированного Донецка, которая создала бизнес по подделке документов17:05
- Полиция задержала жителя Дружковки, который застрелил знакомого и забаррикадировался в доме16:55
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Путин внезапно стал откровенным
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- "У нас есть как минимум четыре повода, чтобы вмешаться в управление государством" - ветераны добровольческих батальонов