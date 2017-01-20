Смена риторики - "рупор" Путина назвал Трампа "не нашим человеком" (ВИДЕО)

20.01.2017 18:00

Несмотря на эйфорию, которая царила в России после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, спикер Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 20 января, в день инаугурации нового главы Белого дома, назвал ошибочным мнение, что тот якобы является сторонником РФ.

Об этом он сказал в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов, сообщает "Новое время".

По словам пресс-секретаря Путина, политики и эксперты, которые пытаются найти связь между Москвой и Трампом, совершают большую ошибку.

"Это не наш человек. Это американский человек - президент США", - заявил Песков спустя два месяца после победы Трампа.

При этом президент РФ Владимир Путин в своем поздравительном сообщении в адрес республиканца "выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния".

Кроме того, новость о победе Трампа вызвала аплодисменты в Госдуме РФ.

Праздновали результаты американских выборов и другие представители российской политики, в частности, скандальный Владимир Жириновский выпил за избранного президента США шампанского.