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Меркель прокомментировала инаугурационную речь Трампа
21.01.2017 18:56
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала инаугурационную речь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают немецкие СМИ.
"Трамп ясно дал понять свои убеждения в инаугурационной речи. Я хочу отметить два момента: во-первых, я полагаю, что лучше для всех нас, если мы будем сотрудничать на основании правил, общих ценностей и совместных действий в международной экономической сфере, в сфере международной торговли, а также сделаем вклад в военные союзы", — заявила Меркель.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, инаугурация, речь, комментарий, трамплин, Меркель
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