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Меркель прокомментировала инаугурационную речь Трампа

21.01.2017 18:56
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Меркель прокомментировала инаугурационную речь Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала инаугурационную речь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают немецкие СМИ.

"Трамп ясно дал понять свои убеждения в инаугурационной речи. Я хочу отметить два момента: во-первых, я полагаю, что лучше для всех нас, если мы будем сотрудничать на основании правил, общих ценностей и совместных действий в международной экономической сфере, в сфере международной торговли, а также сделаем вклад в военные союзы", — заявила Меркель.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Донбасс, инаугурация, речь, комментарий, трамплин, Меркель
 
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