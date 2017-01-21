Меркель прокомментировала инаугурационную речь Трампа

21.01.2017 18:56

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала инаугурационную речь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают немецкие СМИ.

"Трамп ясно дал понять свои убеждения в инаугурационной речи. Я хочу отметить два момента: во-первых, я полагаю, что лучше для всех нас, если мы будем сотрудничать на основании правил, общих ценностей и совместных действий в международной экономической сфере, в сфере международной торговли, а также сделаем вклад в военные союзы", — заявила Меркель.