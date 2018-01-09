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Россия подарила ЛНР шестиметровый крест

09.01.2018 15:39
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Россия подарила ЛНР шестиметровый крест

Российские кресты активно ставят на Донбассе и в Сирии. Из Санкт-Петербурга передали самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) шестиметровый поклонный крест, который установили у линии соприкосновения. Об этом во вторник, 9 января, сообщает российское издание РИА Новости, ссылаясь на президента петербургского фонда Шумбрат Сергея Артемова.

"Это уже тридцать первый поклонный крест (установленный фондом Шумбрат). Предыдущие мы ставили в Горловке, Майорске, на блокпосту, кстати, там произошел недавно обмен пленными... Эти кресты ставит православная общественность Санкт-Петербурга", — сообщил Артемов.

По его словам, крест изготовлен из лиственницы, привезенной из Иркутской области. Артемов рассказал, что перед Новым годом такой же крест установили в Сирии.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Санкт-Петербург, подарок, Сирия, крест, ЛНР
 
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