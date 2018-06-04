Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Греческий ученый предсказал апокалипсис в 2018 году

04.06.2018 11:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Греческий ученый предсказал апокалипсис в 2018 году

Глобальные катаклизмы продлятся около семи лет.

Глупо отрицать факт, что в последнее время происходит сильно много аномальных явлений и событий: увеличивается количество землетрясений, катаклизмов, политики потихоньку сходят с ума в гонке за лидерство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Всё эти факты, по заявлению эсхатологов, свидетельствуют об одном — начале апокалипсиса и становлению Нового Мирового Порядка.

Журналисты, осознавая все события, стали вспоминать предсказания различных людей, в частности греческого ученого и изобретателя Георгиоса Гьялваса. Мужчина перед смертью заявил, что в 2018 году начнется «новая эра», характеризующаяся общепланетарной депопуляцией.

В YouTube появилось видео одной женщины, которая пересказала пророчества, услышанные от родителей. Дал их в 1946 году отец Михаил. Так, согласно заявлению церковнослужителя, через два года после того, как Пасха выпадет на 1-е мая, произойдет страшное событие, которое повлечет за собой становление нового порядка. Поскольку последний раз праздник на 1-е мая припадал в 2016 году, значит, в июне этого года пророчество сбудется.

Апокалипсис продлится семь лет. Не исключены войны между государствами. Также люди узнают о существовании НЛО: инопланетяне будут внаглую летать по планете.

Это, конечно, только слова, которые могут не сбыться. Надеемся вместе на лучшее.



Теги: Донбасс, предсказание, Апокалипсис, ученый
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх