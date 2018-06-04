Греческий ученый предсказал апокалипсис в 2018 году

04.06.2018 11:25

Глобальные катаклизмы продлятся около семи лет.



Глупо отрицать факт, что в последнее время происходит сильно много аномальных явлений и событий: увеличивается количество землетрясений, катаклизмов, политики потихоньку сходят с ума в гонке за лидерство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Всё эти факты, по заявлению эсхатологов, свидетельствуют об одном — начале апокалипсиса и становлению Нового Мирового Порядка.



Журналисты, осознавая все события, стали вспоминать предсказания различных людей, в частности греческого ученого и изобретателя Георгиоса Гьялваса. Мужчина перед смертью заявил, что в 2018 году начнется «новая эра», характеризующаяся общепланетарной депопуляцией.



В YouTube появилось видео одной женщины, которая пересказала пророчества, услышанные от родителей. Дал их в 1946 году отец Михаил. Так, согласно заявлению церковнослужителя, через два года после того, как Пасха выпадет на 1-е мая, произойдет страшное событие, которое повлечет за собой становление нового порядка. Поскольку последний раз праздник на 1-е мая припадал в 2016 году, значит, в июне этого года пророчество сбудется.



Апокалипсис продлится семь лет. Не исключены войны между государствами. Также люди узнают о существовании НЛО: инопланетяне будут внаглую летать по планете.



Это, конечно, только слова, которые могут не сбыться. Надеемся вместе на лучшее.