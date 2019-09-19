Названа новая опасность курения электронных сигарет

19.09.2019 22:23

Вейпинг может быть ничуть не менее опасен, чем курение. Доказательством этому могут быть шесть смертей, которые случились из-за него в США. К такому выводу пришли эксперты и медики. Они полагают, ... подробнее →

Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности

19.09.2019 21:40

Спикер Верховной Рады Украины  Дмитрий Разумков  19 сентября подписал закон об импичменте президента Украины. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поставил свою подпись ... подробнее →

Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности

19.09.2019 21:20

Пятница пройдет для певца, народного депутата Украины Святослава Вакарчука напряженно. Лидер группы «Океан Эльзы» в этот день собирается сразу после заседания в Верховной Раде ... подробнее →

«ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин

19.09.2019 20:45

Несколько дней тому назад, в понедельник, 16 сентября, подразделения армии Украины из противотанковой управляемой ракеты подорвали грузовик с российскими наемниками, о чем на своей странице в ... подробнее →

Шевчович анонсировал новые переговоры по газу

19.09.2019 20:20

Главными темами на трехсторонних переговорах по газу в октябре с участием Украины и России будут объемы транзита и прямые поставки украинской стороне. Об этом на брифинге заявил вице-президент ... подробнее →

​"Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе

19.09.2019 20:02

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин "поставил крест" на возможности того, что война на Донбассе может скоро закончиться. Громкое заявление о войне Пушилин сделал в ходе визита в еще ... подробнее →

Украина получила нового главу ФГИ: что известно о человеке, который стремительно двигался по карьерной лестнице

19.09.2019 19:48

Монобольшинство  Верховной Рады  избрало нового председателя Фонда госимущества страны Верховная Рада Украины 238 голосами народных депутатов в четверг, 19 сентября поддержала ... подробнее →

Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление

19.09.2019 19:30

Как стало известно, в правительстве решили изменить выдачу украинцам субсидий. Теперь проверки будут значительно строже и не все их смогут пройти, пишет  hyser . Так, украинское ... подробнее →

Стало известно о новом месте работы Надежды Савченко

19.09.2019 19:10

Бывший нардеп Украины Надежда Савченко устроилась на работу на телеканале Zik. Стало известно, что Савченко станет ведущей телешоу «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом».Об этом ... подробнее →

Морозная и затяжная: синоптик рассказал, какой будет зима – 2020 в Украине

19.09.2019 18:48

В Украине зима в 2020 году начнется рано и сперва не будет столь суровой, как предусматривалось ранее. Как передает  replyua.net  со ссылкой на «Новое время», об этом сообщил ... подробнее →

Масштабный протест собрали в центре Львова: «Назревает коллапс»

19.09.2019 18:30

Сегодня, 19 сентября, проходит очередное заседание  сессии  Львовского горсовета Правда, не в помещении Ратуши, как обычно, а в Шевченковской райадминистрации. Виной всему — ... подробнее →

Названы цвета, притягивающие деньги как магнит

19.09.2019 18:02

Найти путь к процветанию можно, выбрав правильный кошелек, одежду и даже оттенок обоев для дома. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какой цвет привлечет денежное изобилие, чтобы ... подробнее →

Возле Чернобыльской АЭС нашли без вести пропавшего солдата

19.09.2019 17:40

На территории зоны отчуждения Чернобыльской электростанции работниками полиции был обнаружен пропавший без вести солдат-контрактник. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, передает  УП . "Во время патрулирования зоны ... подробнее →

Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака

19.09.2019 17:16

Человеку приходится часто общаться с другими людьми. Даже если вы не самый разговорчивый человек, в день вы контактируете минимум с пятью людьми. И не всегда бывает так, что общение идет хорошо. ... подробнее →

«Плацдарм для наступления»: Порошенко выступил с громким заявлением о России

19.09.2019 17:03

Лидер партии «Европейская солидарность»  Петр Порошенко  на своей странице в соцсети Facebook заявил, что Россия не спешит добросовестно выполнять минские договоренности по ... подробнее →

Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды

19.09.2019 16:42

Вместе с осенью приходит холодная погода и начинается время простудных заболеваний. Медики рекомендуют укреплять свое здоровье и повышать опорные силы организма. Об этом сообщает Хроника.инфо со ... подробнее →

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