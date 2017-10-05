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Думайте про зуби, коли п'єте Латте
Дантист Хайди Хакетт вважає, що популярні напої, що містять каву, провокують розвиток карієсу.
Багато хто з пацієнтів, працюючи годинами за комп'ютером, п'ють каву з молоком.
Постійний вплив лактози (цукру в молоці) дає бактеріям, які живуть у роті, можливість швидко розмножуватися.
Для них це рідке паливо, необхідне для перетворення.
Популярність подібних напоїв виливається в збільшення кількості випадків карієсу за останні 5-7 років.
За словами доктора, в основному карієс провокує Streptococcus mutans. Дана бактерія перетворює цукор і вуглеводи в кислоту. А кислота вже роз'їдає емаль зубів, породжуючи карієс.
15 хвилин, витрачені на латте, - норма. Але коли людина п'є його цілий день, або цілий день перекушує, уникнути проблем із зубами не вдасться.
Тоді бактерії міцно закріплюються на зубах.Після чашки кави з молоком лікар рекомендую випити води. Так можна нейтралізувати кислоту. Жувальна гумка без цукру - теж вихід, адже вона стимулює слиновиділення.
А слина омиває порожнину рота, знижуючи кислотність.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, зубы, кофе
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