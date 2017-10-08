Пониженное давление: как помочь себе

08.10.2017 10:06

Гипотония не очень приятна сама по себе, к тому же, она может вести к таким неприятным последствиям как синдром хронической усталости и депрессии.

Кто склонен к гипотонии?

Как показывают исследования, сниженным давлением чаще страдают женщины, чем представители сильного пола. Чаще это случается с теми, кто занимается умственным трудом и ведет малоподвижный образ жизни. Однако постоянные чрезмерные физические нагрузки тоже могут вызывать подобный эффект. Ведь тогда организм начинает «экономить» силы, от этого все жизненные процессы в организме замедляются – в том числе падает и тонус сосудов.

Пониженное давление, если оно постоянно, может ухудшать работу мозга, провоцировать сбои менструального цикла, приводить к мигреням. Кроме того, оно может быть симптомом разных недугов. Например, она развивается при болезнях надпочечников, при острых или хронических инфекциях, язвах, нарушениях кровообращения, сердечной недостаточности, аллергиях, панкреатите, холецистите. Иногда в возникновении этой особенности виноваты лекарственные препараты, стрессы, недостаточное питание, авитаминоз. В таких случаях гипотония проходит сама, если правильно поставить диагноз и вылечить причину. Но пониженное давление и само может вызывать неприятные «побочки».

Из-за низкого давления ты выглядишь бледной и быстро утомляешься, плохо концентрируешься, часто бываешь апатичной и страдаешь одышкой. Жизненные силы очень быстро уходят и очень медленно восстанавливаются. Скорее всего, ты не очень хорошо засыпаешь, а проснуться и встать утром тебе очень нелегко. Один из симптомов низкого давления: часто потеют ладони и стопы. У гипотоника температура тела, как правило, несколько понижена.

Как повысить тонус

Возможно, тебе недостаточно физической нагрузки. При движении кровообращение улучшается и тонус приходит в норму. Но важно «не перегнуть палку». Гипотоникам советуют выбирать ходьбу вместо бега, плавание в бассейне вместо тяжелых тренировок в тренажерке. Пересмотри рацион. Скорее всего, тебе не хватает витаминов: ешь больше овощей и фруктов. Важно зарядиться энергией во время завтрака: тебе стоит утром съедать что-нибудь жирное и соленое (например, бутерброд с маслом и сыром) – это поможет поднять давление. Получить заряд бодрости поможет чашка зеленого чая или чашечка натурального кофе. Ешь чаше, но небольшими порциями!

Как отдохнуть и выспаться

Помни, что для того, чтобы полноценно отдохнуть и выспаться, тебе необходимо больше времени, чем остальным: до 10, а иногда и до 11 часов. Проснувшись, какое-то время поваляйся на кровати. Старайся не вскакивать резко. Сделай легкую гимнастику прямо там же – подвигай медленно руками, хорошенько потянись и «повращай педали велосипеда». Сделай несколько дыхательных упражнений: глубоко вдохни, резко выдохни и задержи дыхание на 15-20 секунд. 5-7 таких циклов трижды в день помогут стабилизировать давление, улучшить работу сердца, повысить тонус сосудов. Если никакие «мягкие меры» не помогают, специалист может назначить медикаментозное лечение.

Источник: liza.ua



