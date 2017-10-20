Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса

20.10.2017 14:30

Диетологи объяснили, из каких продуктов следует готовить себе завтрак.

О том, что завтракать полезно и необходимо - известно подавляющему большинству украинцев, но по какой-то причине многие из нас отказываются кушать утром, а потом появляется чувство голода, усиливается эмоциональность, человек становится вспыльчивым и агрессивным или же просто хочет спать. Но если у отказа от завтрака так много минусов, то почему бы все-таки не начать завтракать каждый день?

Исследование ученых из США

Американские ученые провели глобальное исследование, участие в котором принимали дети, потому как они чаще, чем взрослые, отказываются кушать по утрам. В итоге оказалось, что практически у все участников проекта, которые не завтракают вообще, есть проблемы с зубами и не только.

При этом маленькие участники и их родители утверждали, что зубы они чистят ежедневно, а некоторые и по 2-3 в день. Отсюда ученые и сделали вывод, что отсутствие завтрака провоцирует развитие болезнетворных бактерий во рту, в результате чего начинает развиваться кариес и зуб разрушится, если его вовремя не полечить.

Как мы знаем, зубы нужно беречь смолоду. И ученые после этого исследования рекомендуют всем без исключения хорошо чистить зубы два раза в день и обязательно завтракать - эти два ритуала помогут сохранить здоровье ротовой полости и зубов соответственно.

Ухудшение успеваемости в школе, институте, на работе

Причиной тому, что ребенок или взрослый начинает хуже соображать и запоминать новую информацию, усваивать ее и в дальнейшем использовать, является отсутствие завтраков. Опять же, к такому выводу пришли американские ученые в исследовании с детьми. Помимо того, что у участников испортились зубы, они стали намного хуже учиться, что обеспокоило их родителей.

Какие продукты следует употреблять на завтрак?

Ученые не советуют изобретать в этом деле велосипед и воспользоваться советами опытных диетологов, которые устали повторять, что утром человеку необходимо налегать на углеводы, а это: каши, цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты, зелень и так далее.

Есть продукты, которые являются наиболее подходящими для завтраков - это куриные яйца, из которых при желании можно приготовить несколько разнообразных блюд: омлет, яичница "глазунья", яйца-пашот, просто вареные яйца и т.д.

Свежеотжатые соки из сезонных даров природы тоже мега-полезны.

Эти советы экспертов пригодятся не только во взрослой жизни, но и в процессе воспитания собственных детей. Медики утверждают, что правильное питание и наличие завтраков в рационе ребенка - залог не только красивой улыбки и здоровых зубов, но и всего организма в целом.

Источник: hronika.info