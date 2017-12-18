Пять ранее неизвестных причин выпить красного сухого вина

18.12.2017 07:52

Споры о пользе этого напитка не утихают.



Сухое красное вино состоит, в отличие от водки, не только из спирта и воды, но содержит и другие вещества, польза от которых порой превышает вред от спирта.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на hyser.com.ua.



Так почему же красное виноградное вино можно себе иногда позволить? Исследователи нашли несколько веских причин.



Повышает иммунитет



Не зря в холодное время года нас начинает активно тянуть к вину. Дело в том, что красное вино содержит полифенолы, помогающие иммунной системе эффективней защищать организм от болезней, в том числе и сезонных. Исследователи утверждают, что вино может оказывать антибактериальное действие, уничтожая болезнетворные бактерии.



Алкоголь укрепляет сердце



Сердечно-сосудистые заболевания — официально самая частая причина смерти в Украине. Между тем, European Heart Journal опубликовал исследование, согласно которому один алкогольный напиток в день существенно снижает риск смерти от сердечного приступа. Мужчины в возрасте 40-60 лет, выпивающие бокал вина, кружку пива или шот чего-нибудь крепкого в день, умирают от сердечных заболеваний на 20% реже; женщины — на 16%, что тоже существенно.



Помогает сохранить молодость



Эксперты считают, что главной причиной старения является так называемый «окислительный стресс», который проявляется в преждевременной гибели клетки из-за атак свободных радикалов. Антиоксиданты кверцетин и ресвератрол, содержащиеся в красном вине, эффективно борются со свободными радикалами, помогая продлить молодость кожи и улучшая ее внешний вид.



Антиоксиданты в красном вине могут предотвращать некоторые виды рака

О том, что красное вино может снижать вероятность раковых заболеваний, говорят уже давно. Точный механизм, стоящий за этим, пока неизвестен. Однако все больше эмпирических данных указывает на то, что именно красное вино является причиной того, что итальянцы, испанцы и французы болеют раком существенно ниже своих северных соседей. Из последнего: исследование Journal of Women’s Health показало, что женщины, выпивающие два бокала красного вина в день, имеют более низкий уровень эстрагона. Это хорошие новости, потому что чем выше этот уровень выше, тем выше риск рака груди.



Люди, пьющие вино, умнее трезвенников



Серьезно, есть такое научное исследование. Американский журнал «Нейроэпидемиология», занимающийся изучением болезней мозга, опубликовал исследование медиков из Колумбийского университета, согласно которому когнитивные способности тех, кто в умеренных количествах пьет вино, с возрастом ухудшаются гораздо медленнее, чем у тех, кто не пьет вообще. Это уже не говоря о том, что вино, кажется, и продлевает жизнь: механизм, стоящий за этим, еще непонятен ученым, но эмприческим путем установлено, что те, кто пьет вино, живут дольше тех, кто пьет пиво, крепкое или не пьет совсем.



В то же время, алкоголь обладает заметными катаболическим и анти-анаболическим эффектами. Чрезмерное (свыше 50 мл) употребление вина приводит к разрушению печени, повышению артериальному давлению (и возрастанию нагрузки на и без того нагруженное тяжелыми тренировками сердце). Красное вино может быть полезным спортсменам—любителям, если его не употреблять сразу после тренировки.



Однако все же рекомендуется избегать ежедневного его питья, отдав предпочтение специальным фармацевтическим препаратам, содержащим аналогичные полезные вещества, если так остро стоит потребность в них.