Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног

01.01.2018 20:35

Этот симптом может говорить об опасности для Вашего здоровья.



Симптом постоянно холодных ног может быть знаком неблагополучного состояния печени, а также других важных органов, сообщили ученые. Также этот симптом бывает связан с психологическими факторами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



По словам ученых, постоянно холодные ноги могут указывать на то, что печени человека недостает энергии для полноценной работы печени. Также с процессами терморегуляции тела связаны функции почек и щитовидной железы, об этом пишет "OaNews".



"Печень является наиболее "горячим" органом, далее идут почки, которые тоже могут страдать от недополучения энергии. В медицине постоянно холодные конечности относят к симптомам вегето-сосудистой дистонии", – приводится в издании мнение специалистов.



Ученые полагают, что когда организм не получает достаточно энергетических ресурсов, он включает защитные механизмы, и кровь начинает циркулировать по малому кругу кровообращения. Руки и в особенности ноги в таких обстоятельствах будут закономерно холодными.



Специалисты отметили, что синдром холодных ног нередко наблюдается при депрессии. Эксперты посоветовали людям, страдающим от мерзнущих конечностей, больше двигаться, парить перед сном ноги.



Ранее ученые высказывались о том, что согревание ног может стать средством борьбы с плохим сном. От согретых носками ног в головной мозг поступают сигналы о необходимости расслабиться, и засыпание происходит быстрее, делились своими выводами медики.