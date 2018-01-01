Все рубрики раздела
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Наслідки похмілля: поради косметологів18:33
- Советы для тех, кто привык питаться «на бегу»16:50
- Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна14:35
- Отеки под глазами: быстрые способы устранить недостаток13:41
- Как быстро восстановить силы после новогодней ночи11:30
- Як боротись з похміллям?09:00
- Медики раскрыли новый опасный эффект алкоголя08:43
Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног
Этот симптом может говорить об опасности для Вашего здоровья.
Симптом постоянно холодных ног может быть знаком неблагополучного состояния печени, а также других важных органов, сообщили ученые. Также этот симптом бывает связан с психологическими факторами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам ученых, постоянно холодные ноги могут указывать на то, что печени человека недостает энергии для полноценной работы печени. Также с процессами терморегуляции тела связаны функции почек и щитовидной железы, об этом пишет "OaNews".
"Печень является наиболее "горячим" органом, далее идут почки, которые тоже могут страдать от недополучения энергии. В медицине постоянно холодные конечности относят к симптомам вегето-сосудистой дистонии", – приводится в издании мнение специалистов.
Ученые полагают, что когда организм не получает достаточно энергетических ресурсов, он включает защитные механизмы, и кровь начинает циркулировать по малому кругу кровообращения. Руки и в особенности ноги в таких обстоятельствах будут закономерно холодными.
Специалисты отметили, что синдром холодных ног нередко наблюдается при депрессии. Эксперты посоветовали людям, страдающим от мерзнущих конечностей, больше двигаться, парить перед сном ноги.
Ранее ученые высказывались о том, что согревание ног может стать средством борьбы с плохим сном. От согретых носками ног в головной мозг поступают сигналы о необходимости расслабиться, и засыпание происходит быстрее, делились своими выводами медики.
Теги: Донбасс, здоровье, печень
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Клещи проснулись и атакуют!
- В Краматорске появились первые жертвы мороза
- Шесть загадочных звуков вашего организма
- Сокращение власти: районные советы в Донецке уходят в прошлое?
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- Закон о праве голоса переселенцев могут принять уже весной16:33
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории15:30
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время22:18
- В Покровске отметят День рождения Бандеры21:58
- Боевиков "ДНР" изгоняют из соцсетей21:33
- Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года21:14
- Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины21:01
- Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки20:30
- Обращалась в полицию перед смертью: что известно об убитой правозащитнице Ноздровской22:15
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Стало известно, когда заработает автофиксация превышения скорости21:41
- Украина больше не член Совета безопасности ООН21:28
- Трамп объявил "время перемен" для Ирана21:04
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- В Мексике футболист убил арбитра за красную карточку20:12
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Наслідки похмілля: поради косметологів18:33
- Советы для тех, кто привык питаться «на бегу»16:50
- Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна14:35
- Отеки под глазами: быстрые способы устранить недостаток13:41
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек11:45
- Как быстро восстановить силы после новогодней ночи11:30
- Як боротись з похміллям?09:00
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский
- Боевики "ДНР" угробили танки
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
- Жебривский считает, что с Донетчиной поступили несправедливо
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка
- Реинтеграция Донбасса: предложили отказаться от термина "линия разграничения" и от украинской символики на КПВВ
- Встречай, страна, нового патриота: Ахметов признался, что ждет исполнения гимна на "Донбасс Арене" в ближайшее время