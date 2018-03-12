Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает

12.03.2018 22:15

Этот сорт капусты называют одним из самых полезных.



Брокколи вмещает в себе множество витаминов и питательных веществ, за счет чего переоценить ее свойства для здоровья человека просто невозможно. Что тут говорить, если по количеству белка и аминокислот лизина и триптофана мясо уступает брокколи. Единственное отличие - белок в этой капусте имеет растительное происхождение, а значит усваивается быстрее и не приводит к чрезмерной нагрузке на органы ЖКТ.



Об этих полезных свойствах брокколи вы могли даже не догадываться:



- снижает уровень холестерина в сосудах, тем самым очищая их и сохраняя эластичность;



- предотвращает развитие остеопороза;



- заботится о состоянии волос и ногтей;



- защищает от всех видов онкологии, ликвидируя раковые клетки не позволяя им делиться;



- содержит Омега-3 жирные кислоты, а потому ее можно употреблять в качестве профилактики старческого слабоумия и атеросклероза;



- стимулирует иммунную систему;



- улучшает состав крови, ускоряет кровообращение;



- предупреждает ухудшение зрения и развитие глазных заболеваний, например, катаракты;



- успокаивает нервы, поэтому полезна людям с расшатанной нервной системой и тем, кто подвержен стрессам;



- налаживает обмен веществ и позволяет забыть о запорах;



- помогает избавляться от лишних килограммов, даже если кушать ее жаренной и запеченной в духовке с маслом;



- излечивает заболевания желудка, так как обогащена клетчаткой и другими полезными веществами.



Медики рекомендуют есть брокколи настолько часто, насколько это возможно, как как пользу здоровью она приносит колоссальную.

Источник: http://hronika.info