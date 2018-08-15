Почему стоит исключить арбуз из своего рациона: 5 причин

15.08.2018 08:30

Арбуз противопоказан людям, которые страдают нарушением оттока мочи в результате врожденных аномалий мочеполовой системы, аденомы предстательной железы или послеоперационных спаечных процессов.

Опасен арбуз и для тех, у кого в организме имеются камни больших размеров. Обладая сильным мочегонным действием, арбуз может "заставить" не растворившиеся до конца камни тронуться с места. А, значит, почечных коликов не избежать.

Арбуз нельзя есть при колитах и поносах. А также при заболеваниях сердца, которые сопровождаются задержкой жидкости в организме. Больным атеросклерозом не рекомендуется употреблять арбузное варенье и арбузный мёд.

Имейте в виду, привычка закусывать арбуз черным хлебом может привести к обострениям болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. А сочетание арбуза и белого хлеба вызывает повышенное газообразование.

Арбуз ни в коем случае нельзя есть до еды или сразу после нее, чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением.

Употреблять в пищу арбуз следует отдельно от всего остального, - как минимум за два часа до либо через два часа после основного приема пищи.

Источник: https://from-ua.com