Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию

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5 признаков того, что вы употребляете слишком много кофе.
С каждым годом количество людей, ежедневно употребляющих кофе, только увеличивается.
В умеренных дозах этот бодрящий напиток приносит немало пользы для нашего организма, однако, существуют признаки, говорящие о том, вы употребляете слишком много кофеина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Проблемы с сердцем
Если после очередной чашечки кофе вы чувствуете учащенное сердцебиение, головную боль, которая может сигнализировать о повышении артериального давления, вам стоит значительно уменьшить количество этого ароматного напитка или совсем от него отказаться.
Вас мучает жажда
Кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма и постоянной сухости во рту. Чтобы избавиться от этой проблемы, пейте больше чистой воды и сократите количество чашек кофе до 1-2 в день.
Постоянное чувство усталости
Кофе помогает взбодриться, но только в том случае, если пить его умеренно. Выпивая 4-5 чашку кофе, уже через 20 минут вы будете ощущать еще большую усталость, чем ранее и единственным вашим желанием будет - закрыть глаза и поспать.
Проблемы с пищеварением
Кофе усиливает выработку соляной кислоты в желудке, поэтому медики не советуют пить его утром, до приема пищи. Употребляя этот напиток на голодный желудок, вы рискуете заработать изжогу, гастрит и язву.
Приступы раздражительности
Кофеин, если им злоупотреблять, провоцирует усиленную выработку гормонов стресса (кортизола и адреналина), что, в свою очередь, вызывает сильную тревогу, раздражительность, вспышки гнева и паники, а также проблемы со сном.
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, гипертония, кофе
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